КГГА надеется на понимание со стороны УЕФА по неприемлемости упоминания «Газпрома» в рекламе

Город надеется на понимание со стороны УЕФА относительно неприемлемости упоминания российского «Газпрома» на рекламных стендах.

Об этом сказал главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве Андрей Мирошниченко, передает пресс-служба КГГА.

«В процессе переговоров с УЕФА было определено, что при организации «Фестивального городка» обусловлена активация всех партнеров УЕФА, кроме «Газпрома». Мы благодарны УЕФА за понимание и за то, что они пошли на отказ от промо-стенда этой компании, официальной локации и отдельной рекламы, вроде Adidas, MasterCard, Lays и других спонсоров. Ведь город не в праве вмешиваться в спонсорские отношения УЕФА. Однако, даже упоминание лого компании среди общего перечня спонсоров Лиги чемпионов стало для нас неприятной неожиданностью. В дресинге Киева, за который отвечает непосредственно КГГА, не идет и даже не могла идти речь ни об одном упоминании этой компании», – отметил Андрей Мирошниченко.

Он сообщил, что сейчас город проводит дополнительные переговоры по решению этого вопроса и надеется на понимание со стороны УЕФА.

«Действия со стороны России: аннексия Крыма, война на Востоке, и, как следствие, наше отношение ко всем и всему, что связано со страной-агрессором, к сожалению, понятны не всем в мире. Однако, я надеюсь, что мы таки найдем полное понимание со стороны УЕФА», – добавил Андрей Мирошниченко.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» и ФК «Ливерпуль».

В сезоне 2017/2018 финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин состоится 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского. В финале – ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».

«Фестивальный городок» – традиционная официальная локация финалов Лиги чемпионов, организацией которой занимается УЕФА.