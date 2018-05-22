Николай Поворозник: «Финал Лиги чемпионов в Киеве станет одним из лучших за всю историю»

Трансляцию матчей покажут на Контрактовой площади

– До финалов Лиги чемпионов осталось несколько дней. Как вы оцениваете степень подготовки Киева к этим событиям?

– Киев абсолютно готов к финалам Лиги чемпионов УЕФА. Каждую неделю мы проводим выездные совещания, в рамках которых инспектируем все локации и контролируем своевременное выполнение работ. Мы идем четко по графику, который лично контролирует Виталий Кличко. Также этот график согласован с УЕФА.

– Каковы официальные локации финалов Лиги чемпионов?

– Их несколько: «Фестиваль чемпионов» на Крещатике, «Зона гостеприимства» по маршруту от бульвара Леси Украинки через территорию музея «Киевская крепость». «Точки сбора болельщиков» – meeting points, – в парке Шевченко и возле Дворца «Украина», Контрактовая площадь, где будет организован просмотр финального матча» Реал» – «Ливерпуль» 26 мая.

– Где бы вы посоветовали посмотреть финал Лиги чемпионов тем, кто не смог купить билет на стадион?

– Как я уже сказал – публичный просмотр будет организован на Контрактовой площади. Потому, вы можете смотреть финал либо на площади, дома, либо в баре с друзьями. Хочу обратить ваше внимание на то, что организованный здесь публичный просмотр финала Лиги чемпионов состоится впервые в истории. Мы долго вели переговоры с УЕФА, чтобы получить «добро» на показ матча. По приблизительным расчетам, смотреть финал на площади придет около 15 тысяч человек, монтаж большого экрана, к слову, уже начался. Ждем всех, кто не сможет попасть на стадион, 26 мая вечером на Контрактовой площади.

Телеаудитория матча – 600 миллионов человек

– Расскажите подробнее о «Фестивале чемпионов». Действительно ли братья Кличко будут тренерами футбольной команды?

– «Фестиваль чемпионов» будет проходить на Крещатике с 24 по 27 мая. Для футбольных болельщиков особо интересное событие пройдет 25 мая – Ultimate Champions Tournament – Турнир чемпионов. На поле выйдут звезды Лиги чемпионов предыдущих лет – Давор Шукер, Педраг Миятович, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Кларенс Зеедорф, Деко и Хенрик Ларссон. В украинской команде будут играть амбассадоры финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 среди мужчин и женщин – Андрей Шевченко и Ия Андрущак. И да, тренерами команды будут Виталий и Владимир Кличко. На официальном сайте Киевской администрации вы можете найти расписание фестиваля. Помимо показательных матчей, спортивных активностей, будут выступать известные группы – ДахаБраха, ТНМК и другие. Вход на территорию «Фестиваля чемпионов» свободный.

– Вы уже прогнозировали, какие проблемные моменты могут возникнуть во время проведения матчей Лиги чемпионов?

– Проблем точно нет. А вот обеспокоенность некоторая есть. В частности, речь идет о недопущении нарушения прав интеллектуальной собственности УЕФА: продажи контрафактной продукции, несанкционированных рекламных акций и использования символики Лиги чемпионов. Ведется активная разъяснительная работа среди предпринимателей по этому поводу.

– Как город подготовился к наплыву туристов и сколько их вообще ожидается?

– Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 посмотрят около 600 млн телезрителей во всем мире, а посетят Киев около 100 тысяч иностранных туристов. Это колоссальное количество гостей для однодневного события! В рамках подготовки к финалу сотрудники Киевской администрации обновили информационные ресурсы для киевлян и гостей столицы: туристический портал visitkyiv.travel, приложение Kyiv city guide, а также туристическую ID-карту – Kyiv PASS.

Работу общественного транспорта продлят до 3:00

– Как футбольные фанаты будут добираться из аэропортов в центр города?

– Для этого организована работа 120 шаттлов (по 60 на каждую команду), которые будут доставлять болельщиков от аэропортов «Борисполь» и «Киев» им. Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны», – ред.) в центр города. Плюс еще 12 шаттлов в резерве. Напомню, что при наличии билета или аккредитации на матч, проезд для болельщиков, волонтеров и представителей медиа в коммунальном транспорте будет бесплатным. Соответствующие расходы будут компенсированы городскому бюджету со стороны УЕФА в сумме 100 тысяч евро. В центре будут обустроены meeting points – точки сбора фанатов «Реала» и «Ливерпуля». Первая – возле Дворца «Украина», вторая – в парке имени Шевченко. На каждой из точек сбора ожидается по 15 тысяч фанатов. По требованиям УЕФА, передвижение фанатов распланировано таким образом, чтобы болельщики двух команд не пересекались друг с другом.

– Будут ли какие-то особенности работы транспорта в эти дни?

– В ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят до 3:00. С вечера 25 мая по утро 27 мая будет перекрыто движение транспорта в радиусе 1,5 километра вокруг НСК «Олимпийский». В частности, улица Владимирская, бульвар Леси Украинки, улицы Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик, который уже перекрыт с 12 мая. В этом периметре передвигаться будут только пешеходы.

– Где вы лично будете смотреть финал?

– Честно говоря, еще не определился. Но я точно уверен, что никаких ЧП не произойдет, и финал Лиги чемпионов в Киеве станет одним из лучших финалов Лиги чемпионов УЕФА за всю историю.

Аркадий Калюжный