Кличко: мы должны обеспечить правопорядок во время проведения финала Лиги чемпионов

Одна из главных задач правоохранителей и городской власти - обеспечить правопорядок на улицах столицы во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА. И помочь гостям столицы в любой ситуации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работы Ситуационного центра Национальной полиции в городе Киеве.

В центре в режиме чрезвычайной ситуации сегодня совместно работают представители полиции, Национальной гвардии, СБУ, антитеррористического центра, Государственной пограничной службы, ГСЧС, КГГА, медики и переводчики. Личный состав Главного управления Нацполиции в городе Киеве уже переведен на усиленный, круглосуточный режим работы.

«Главная задача работы этого центра - обеспечить спокойствие и правопорядок на улицах города, помочь гостям столицы в любой ситуации. Здесь информацию одновременно получают полиция, спасательные службы, пограничники, медики и городские власти. Благодаря этому мы можем оперативно реагировать на любую ситуацию. Принимать скоординированные решения», - заявил мэр столицы.

В течение последних недель в ситуационном центре провели несколько учений, во время которых отрабатывали действия специалистов в различных ситуациях. На экраны мониторов, которые установлены в помещении центра, выведено около 6 тысяч видеокамер. Их установили в Киеве в рамках программы «Безопасная столица». Благодаря этим камерам можно онлайн наблюдать за ситуацией в местах проведения массовых мероприятий. А также получать картинку с автомобилей и дронов, которые оснащены камерами наблюдения. Также в Ситуационный центр поступают все сообщения о преступлениях и других событиях, которые произошли в столице. Ежедневно их принимают и обрабатывают 17 операторов службы «102».

«Благодаря работе центра уже было раскрыто много преступлений. Из последних случаев - недавно оперативно задержали злоумышленников, которые осквернили и пытались украсть часть скульптурной композиции на Почтовой площади», - подчеркнул Кличко.

Во время посещения центра Кличко также осмотрел спецтехнику киевской полиции, часть которой закупили по программе «Безопасная столица». Также мэр подарил сотрудникам полиции велосипеды. Их получили 6 правоохранителей, которые задержали злоумышленников на Почтовой площади.

«Сегодня, как и обещал, я передаю велотранспорт работникам Подольского управления полиции, которые непосредственно задержали преступников на Почтовой площади. Я еще раз вас благодарю и буду всячески поддерживать тех, кто обеспечивает соблюдение порядка в столице, помогает сохранить наш город, его имущество и объекты, которые украшают Киев. Думаю, это неплохая мотивация для работы, и в весенне-летний сезон эти велосипеды будут вам полезны», - обратился к полицейским Виталий Кличко.