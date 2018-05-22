Кличко будет просить звезд мирового футбола поддержать обращение об освобождении Сенцова

Незаконное заключение Олега Сенцова – один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека.

Мэр Киева Виталий Кличко будет просить звезд мирового футбола, чтобы они поддержали обращение к мировому сообществу и руководству Российской Федерации об освобождении незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом Кличко рассказал в эфире “Радио Свобода”.

Читайте такжеКличко: мы должны обеспечить правопорядок во время проведения финала Лиги чемпионов

“У нас накануне финала Лиги чемпионов состоится благотворительный матч, в котором примут участие и звезды мирового футбола. Одно могу сказать – я буду обращаться с официальным письмом, который они, надеюсь, тоже подпишут. Поддержат обращение к мировому сообществу и руководству Российской Федерации, чтобы Сенцова освободили”, - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что незаконное заключение Олега Сенцова – это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека Российской Федерацией.

“Насколько я знаю, он сейчас находится в критическом состоянии”, - подчеркнул Кличко.

Напомним, сегодня идет 9-ый день голодовки незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.