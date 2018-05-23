Общественный транспорт Киева изменит маршруты во время Лиги Чемпионов

Изменения затронут ряда троллейбусов, автобусов и трамваев.

В Киеве с 25 по 27 мая будет изменена работа общественного транспорта в связи с проведением в столице финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и "Фестиваля чемпионов".

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

Так, с 20:00 25 мая до 6:00 27 мая во время запрета движения транспортных средств на отдельных участках улиц, движение автобусов маршрутов № 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н будет организовано с изменениями:

– автобусы маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться от улицы Изюмской до улицы Ямской по обычной трассе, дальше – улица Казимира Малевича, Короленковская, Тарасовская, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута № 20 будут курсировать от жилого массива Корчеватое до метро "Лыбедская";

– автобусы маршрута № 24 будут ездить от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Крещатик обычным маршрутом, далее – улица Михайловская – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – улица Крещатик, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

– автобусы маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;

– автобусы маршрута № 114 будут ездить от улицы Милославской до улицы Крещатик обычным маршрутом, далее – улица Михайловская – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – улица Крещатик, далее по своему маршруту;

– автобусы маршрута № 118 будут курсировать от метро "Черниговская" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– автобусы ночного маршрута № 137Н будут двигаться от метро "Харьковская" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута № 3 – от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

– троллейбусы маршрутов № 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобусы маршрутного такси № 433 будут курсировать от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянской, аэропорта "Киев", площади Космонавтов, улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, далее по своим маршрутам;

– троллейбусы маршрута № 12 – от метро "Васильковская" до метро "Лыбедская";

– троллейбусы маршрута № 14 будут двигаться от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута № 15 – от метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

– троллейбусы маршрута № 40 будут курсировать по трассе: улица Кадетский гай, улица Ивана Пулюя – улица Федора Эрнста – улица Народного ополчения – проспект Воздухофлотский – улица Ивана Огиенко – улица Ползунова – улица Василия Липкивского – улица Льва Толстого – улица Жилянская – улица Антоновича – улица Ивана Федорова – улица Протасов Яр – улица Соломенская – Воздухофлотский проспект – улица Народного ополчения – улица Федора Эрнста улица Ивана Пулюя – улица Кадетский гай;

– троллейбусы ночного маршрута № 91Н будут ехать от улицы Милославской до метро "Лыбидская".

Работа общественного транспорта в ночь на 27 мая будет продлена на три часа.

В частности будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

- троллейбусных – № 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

- трамвайных– № 1, 3, 8, 12, 14, 28;

- автобусных обычного режима движения – № 17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

- автобусных в режиме маршрутного такси– № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на время Лиги Чемпионов – до 8 часов 28 мая – ее подразделения переведены на усиленный режим несения службы.

"В Киеве в этот период осуществляется усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в частности, в местах сбора болельщиков в парке имени Шевченко, в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский", на площади возле Национального дворца искусств "Украина" и в фан-зоне на улице Крещатик", - говорится в сообщении.

Также организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасным происшествиям.

Как сообщал УНИАН, на Крещатике до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.