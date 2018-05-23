На сайте Киевсовета зарегистрирована новая петиция с требованием бесплатного проезда

Киевляне предлагают вместо того, чтобы повышать стоимость проезда общественным транспортом столицы, сделать его использование полностью бесплатным.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием установления бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.

Соответствующая петиция была опубликована 23 мая.

Так, киевляне предлагают вместо того, чтобы повышать стоимость проезда общественным транспортом столицы, сделать его использование полностью бесплатным.

«Ввести бесплатный проезд в коммунальном транспорте м. Киева по примеру г. Таллинна, где в 2017 году муниципалитет ввел бесплатный проезд для жителей города», – пишет автор петиции.

Отметим, этот вопрос актуален не только для Эстонии, но и других стран Европы. В частности оно также стоит на повестке дня в Германии – там пилотный проект по введению бесплатного общественного транспорта планируется начать в 5 городах.

Напомним, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. Она составит от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой, и 8 гривен за разовую поездку.

Ранее на сайте Киевсовета был также опубликован ряд петиций с требованием не допустить повышения стоимости проезда городским общественным транспортом. В частности киевляне требуют отменить такое решение, поскольку оно является «циничным и недопустимым». В одной из петиций говорится, что поднимать стоимость проезда нелогично пока основная плата за проезд идет в наличном виде, поэтому нужно ускорить введение единого электронного билета. В другой предлагается «отменить все льготы депутатам КГГА, и направлять сэкономленные средства в КП "Киевпастранс"».

Авторы еще одной петиции пошли дальше и предложили отменить льготы на общественном транспорте и пенсионерам, мол, «из-за постоянно "забитого" пенсионерами в утренний час пик общественного транспорта, молодежь не успевает в школы, университеты и на работу».