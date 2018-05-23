Поворозник о подготовке к финалу ЛЧ: Мы идем по графику, который лично контролирует Кличко

Поворозник отметил, что столичная администрация учла ожидаемый колоссальный приток гостей и тщательно подготовилась к их встрече.

Киев полностью готов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА – он станет одним из лучших за всю историю. Об этом в интервью УНИАН рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Киев абсолютно готов к финалам Лиги чемпионов УЕФА. Каждую неделю мы проводим выездные совещания, в рамках которых инспектируем все локации и контролируем своевременное выполнение работ. Мы идем четко по графику, который лично контролирует Виталий Кличко. Также этот график согласован с УЕФА. Я абсолютно уверен, что никаких ЧП не произойдет, и финал Лиги чемпионов в Киеве станет одним из лучших финалов Лиги чемпионов УЕФА за всю историю», – заявил Поворозник.

Он также отметил, что столичная администрация учла ожидаемый колоссальный приток гостей и тщательно подготовилась к их встрече.

«Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 посмотрят около 600 млн телезрителей во всем мире, а посетят Киев около 100 тысяч иностранных туристов. Это колоссальное количество гостей для однодневного события! В рамках подготовки к финалу сотрудники Киевской администрации обновили информационные ресурсы для киевлян и гостей столицы: туристический портал visitkyiv.travel, приложение Kyiv city guide, а также туристическую ID-карту – Kyiv PASS», – сообщил первый заместитель главы КГГА.

По его словам, позаботилась столица и о транспортировке фанатов из аэропортов, а также об их передвижении по Киеву.

«Организована работа 120 шаттлов (по 60 на каждую команду), которые будут доставлять болельщиков от аэропортов «Борисполь» и «Киев» им. Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны», – ред.) в центр города. Плюс еще 12 шаттлов в резерве. Напомню, что при наличии билета или аккредитации на матч, проезд для болельщиков, волонтеров и представителей медиа в коммунальном транспорте будет бесплатным. Соответствующие расходы будут компенсированы городскому бюджету со стороны УЕФА в сумме 100 тысяч евро. В центре будут обустроены meeting points – точки сбора фанатов «Реала» и «Ливерпуля». Первая – возле Дворца «Украина», вторая – в парке имени Шевченко. На каждой из точек сбора ожидается по 15 тысяч фанатов. По требованиям УЕФА, передвижение фанатов распланировано таким образом, чтобы болельщики двух команд не пересекались друг с другом», – заявил Николай Поворозник.