Власти Киева уверяют, что ситуация со снегом под контролем

На уборку дорог от снега вышли 259 единиц техники, ситуация в городе управляемая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

”Работы по уборке снега продолжаются во всех районах города. Поскольку снег продолжает идти, я обращаюсь к водителям без особой потребности не выезжать на собственных авто. А к частным компании и предприятиям - приобщиться к уборке возле своих офисов и помещений”, - отметил Кличко.

Читайте такжеНа выходных в Украину придет похолодание из Арктики и мокрый снегПо словам генерального директора ”Киевавтодора” Владимира Жукова, работники ”Киевавтодора” работают с 5.00. ”Первым под снежный удар попал Святошинский район, а дальше уже другие районы Киева. Ничего катастрофического нет. Мы справляемся”, - сказал он.

Жуков сообщил, что для очистки путей уже высыпаны 331 тонна соли и 132 тонны песчано-солевой смеси. ”Работы продолжаются. Я проехался по городу, чтобы проконтролировать ситуацию. Большинство дорог в районах города уже расчищены”, - сказал Жуков.