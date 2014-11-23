В Киеве сожгли автомобиль пресс-секретаря Кличко (фото)

Об этом она написала в Facebook.

"Ночью сгорела моя машина. Взрыво-техники диагностировали умышленный поджог", - сообщила Зиновьева.

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