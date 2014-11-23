В КГГА заявляют, что снег в Киеве убирают более 4 тысяч коммунальщиков

В Киеве для уборки улиц от последствий первого снегопада сегодня задействованы более 4 тыс. работников столичных жилищно-коммунальных служб, а также около 260 единиц техники.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Для обработки территории уже использовано почти 340 тонн соли и 132 тонны посыпочной смеси.

Больше всего снега, по информации коммунальщиков, выпало в северо-западных районах Киева – Святошинском, Оболонском, частично Соломенском, Голосеевском, Подольском. Днепровский, Дарницкий и центральные районы менее всего почувствовали влияние осадков.

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Упорядочение городской территории осуществляется усилиями дорожно-эксплуатационных служб, зеленстроевцев и работников ЖЭКов. Во дворах работают дополнительно 123 единицы техники жилищно-эксплуатирующих организаций, которые обеспечивают уборку придомовых территорий и межквартальных проездов.

Городская власть обращает внимание руководителей частных предприятий, в частности многочисленных торговых точек, работающих в столице, на необходимость уборки прилегающей территории, что существенно поможет коммунальщикам обеспечить порядок и безопасность на улицах Киева.