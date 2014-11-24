В Киеве возле "Олимпийского" под Новый год заработает праздничная деревня

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

Поселок будет установлен на Троицкой площади (возле НСК "Олимпийский").

На площади установят елку, обустроят ярмарку. Также организаторы обещают резиденцию деда Мороза и парк аттракционов.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет частной компании, которая организовывает праздник.

Согласно распоряжению, Управление туризма КГГА будет координировать вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия.

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Департамент здравоохранения обеспечит дежурство бригад скорой медицинской помощи во время праздника.

Также, Печерская РГА обязана установить модульные туалеты, дополнительные урны и контейнеры для мусора, усиленную. уборку территории.

МВД в период с 5 декабря 2014 до 25 января 2015 года обеспечит охрану общественного порядка и беспрепятственный доступ к территории проведения поселка.

Новогодне-рождественский поселок будет работать до 19 января.