Кличко собирает подписи известных спортсменов под письмом с требованием освободить Сенцова

В письме отмечается, что заключение Сенцова - это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека.

Мэр Киева Виталий Кличко собирает подписи известных спортсменов и звезд мирового футбола под обращением с требованием немедленно освободить украинского писателя и режиссера Олега Сенцова.

Часть подписей Кличко собрал во время Турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике. Письмо Кличко уже подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, Посол Лиги чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, английский футбольный фрістайлер Билли Вінгров, игрок сборной Ямайки по футболу Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов «Олимпик» Марсель, «Милан», «Челси» Марсель Десайи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, легендарный украинский боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

«Я, мэр Киева, в прошлом чемпион мира по боксу, Виталий Кличко вместе со многими неравнодушными гражданами, всемирно известными спортсменами и звездами мирового футбола обращаюсь к президенту Российской Федерации немедленно освободить украинского писателя и режиссера Олега Сенцова. Также обращаюсь к мировому сообществу, демократических институтов активизировать усилия по освобождению незаконно заключенного Олега Сенцова», - говорится в обращении.

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В письме отмечается, что заключение Сенцова - это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека.

«Возмутительно, что талантливого художника, который имел мужество выразить свою гражданскую позицию, держат в тюрьме по сфабрикованному делу. Здоровья Олега стремительно ухудшается. И, если он останется за решеткой, мы можем не успеть, произойдет трагедия», - отмечается в обращении.

Кличко отметил, что освобождение Сенцова ждут во всем мире, за него молятся во многих странах.

«Приобщаю свой голос к тем, кто требует прислушиваться до известнейших художников, писателей, спортсменов и общественных деятелей и вернуть на волю Олега Сенцова», - подчеркнул Виталий Кличко.