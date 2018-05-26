Кличко встретился с мэром Мадрида и обнародовал совместное обращение к мэру Ливерпуля (фото)

Виталий Кличко предложил ей рассмотреть предложение о том, чтобы Киев и Мадрид подписали соглашение о побратимстве двух столиц.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Мадрида Мануэлой Карменой. Они обсудили вопросы сотрудничества двух столиц и сегодняшнее большое футбольное событие, которое Киев принимает впервые.

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Кличко отметил, что столица Украины радушно встречает всех гостей, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА. «Мы усердно готовились к этому событию. Готовили и обустраивали локации, украшали город. Особое внимание уделили безопасности. 10 тыс. правоохранителей обеспечивают порядок в городе», - подчеркнул Кличко.

Мануэла Кармена отметила, что как коллега понимает все проблемы мэра города, в котором происходит такое большое событие. «Меня поразил Киев - очень зеленый и очень красивый город», - сказала Кармена.

Виталий Кличко предложил ей рассмотреть предложение о том, чтобы Киев и Мадрид подписали соглашение о побратимстве двух столиц.

Кличко также пригласил Мануэлу Кармену прогуляться по Софиевской площадью. Там они сфотографировались с огромными серебристым кубком Лиги чемпионов и записали и отправили совместное обращение мэру Ливерпуля Джону Андерсону. Кличко обнародовал впоследствии видео на своей странице в Facebook и в Twitter. «Джо, нам тебя не хватает. И было бы очень хорошо, если бы ты был сейчас здесь с нами. Шлем тебе наши поздравления и желаем удачи сегодня вечером! Посмотрим, кто будет сильнейшим игроком. Привет Ливерпулю!», - сказал в видеообращении мэр Киева.