Столичные власти планируют приобрести 32 отечественные снегоуборочные машины и 11 тракторов (фото)

Киевские власти намерены приобрести 32 отечественные снегоуборочные машины.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Также, по словам мэра, планируется закупить у украинских производителей 11 тракторов.

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Предусмотрено, что 6 снегоуборочных машин столица приобретет уже до конца этой недели.

Кроме того, Кличко поблагодарил европейские города-побратимы Киева, которые помогают украинской столице со снегоуборочной техникой.

Сейчас Киев получил две машины для уборки улиц от снега из Германии и в ближайшее время ожидает прибытия еще нескольких машин из европейских стран.

"Вчера вечером приехали две машины, которые за символическую плату на мою просьбу передал мэр Берлина. Машины хорошо оснащены, современные, будут помогать в коммунальном хозяйстве Киева чистить улицы от снега", - отметил Кличко.

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Он заверил, что власти будут делать все, чтобы снег зимой не создавал особых неудобств и препятствий для киевлян при передвижении по городу. «Убирая первый снег, все службы сработали оперативно. Это была, так сказать, генеральная репетиция перед возможным снегопадом, - чтобы он не был неожиданностью для всех коммунальных служб. Будем делать все, чтобы Киев был комфортным городом", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Кличко заверил, что столичные коммунальные предприятия готовы к зиме и ликвидации последствий непогоды.

По его словам, закуплена соль для посыпки улиц, а также подготовлена снегоуборочная техника. При этом мэр Киева сообщил, что во время каждой своей поездки обращался к мэрам европейских городов по возможности предоставить снегоуборочную технику. Тогда Кличко сказал, что Киев получил несколько машин из Берлина и ожидает технику, в частности, из Мюнхена.