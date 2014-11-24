Киевских бизнесменов будут штрафовать за неубранный снег

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, за время первого снегопада в столице инспекторы КП «Киевблагоустройство» составили более 300 предупредительных предписаний владельцам предприятий, учреждений и организаций за несвоевременную уборку снега.

«Согласно действующим правилам благоустройства Киева, должностные лица и собственники учреждений и предприятий несут ответственность за благоустройство прилегающей территории. В первую очередь, речь идет об уборке, вывозе мусора и расчистке площадей от снега в зимнее время года. Со стороны городской администрации будет осуществляться контроль за выполнением этих обязательств и применением соответствующих взысканий, поскольку ни в коем случае уборка территорий, за которые ответственный частный владелец, не должна осуществляться за счет города», - подчеркнул он.

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Именно поэтому в городе действует режим оперативного контроля за состоянием уборки города от снега и гололеда. Районы города поделены на сектора, за каждым из которых закреплен инспектор по благоустройству. Инспектор уполномочен составлять протоколы об административных нарушениях, которые влекут за собой наложение штрафов. Размер взысканий для физических лиц достигает 1 тыс. 360 грн, для граждан-субъектов предпринимательской деятельности - до 1 тыс. 700 грн.