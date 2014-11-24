Киевляне устроят вече и толоку к месяцу сожжения "Жовтня"
18:54, 24 ноября 2014Киев
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В воскресенье, 29 ноября, жители Киева соберутся на акцию "Месяц без "Жовтня", которая будет состоять из уборки, концерта и вече.
Один из залов "Жовтня" уберут / Фото УНИАН
Об этом сообщает организатор акции - сообщество Спаси Жовтень - в Facebook.
Участники акции будут убирать завалы в одном из залов, будут размещать на фасаде кинотеатра плакаты, проведут вече с принятием резолюции, будут собирать пожертвования и проведут концерт.
Старейший кинотеатр столицы "Жовтень" сгорел в ночь на 30 октября. Уже первого ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в поджоге. Позже дело о поджоге переквалифицировали со "уничтожение имущества" на "хулиганство".
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