Киевляне устроят вече и толоку к месяцу сожжения "Жовтня"

Об этом сообщает организатор акции - сообщество Спаси Жовтень - в Facebook.

Участники акции будут убирать завалы в одном из залов, будут размещать на фасаде кинотеатра плакаты, проведут вече с принятием резолюции, будут собирать пожертвования и проведут концерт.

Старейший кинотеатр столицы "Жовтень" сгорел в ночь на 30 октября. Уже первого ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в поджоге. Позже дело о поджоге переквалифицировали со "уничтожение имущества" на "хулиганство".