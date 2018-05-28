Киев доказал, что может проводить мероприятия мирового уровня после финала Лиги чемпионов - Кличко
Киев, успешно проведя финал Лиги чемпионов, доказал, что может организовывать мероприятия мирового уровня.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко комментируя то, насколько город справился с проведением большого футбольного праздника.
«Сегодня я могу сказать, что все прошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило, - отметил Кличко. - Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились», - подчеркнул Кличко.
Мэр столицы поблагодарил правоохранителям за слаженную и профессиональную работу. «Я благодарен и руководству МВД, Национальной полиции, СБУ за их работу во время такого великого события. Спасибо каждому правоохранителю, который обеспечивал порядок в городе. Это было чрезвычайно важно», - подчеркнул Виталий Кличко.
Сегодня мэр встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудил с ним итоги проведения финала Лиги чемпионов. Чеферин отметил высокий уровень организации всех мероприятий. «Хотел бы поблагодарить Киеву и мэру Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов, - отметил президент УЕФА. - Не надо забывать, что это - крупнейшее спортивное событие мирового уровня, которую нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова», - отметил Александр Чеферин.
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Он также отметил, что если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать любое событие. «Финал Лиги чемпионов - это самое большое событие, потому вы точно сможете», - сказал президент УЕФА.
Владимир Кличко устроил сегодня для Александра Чеферина экскурсию в музей братьев Кличко.