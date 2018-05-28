Киев доказал, что может проводить мероприятия мирового уровня после финала Лиги чемпионов - Кличко

Мэр встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудил с ним итоги проведения финала Лиги чемпионов.

Киев, успешно проведя финал Лиги чемпионов, доказал, что может организовывать мероприятия мирового уровня.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко комментируя то, насколько город справился с проведением большого футбольного праздника.

«Сегодня я могу сказать, что все прошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило, - отметил Кличко. - Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы поблагодарил правоохранителям за слаженную и профессиональную работу. «Я благодарен и руководству МВД, Национальной полиции, СБУ за их работу во время такого великого события. Спасибо каждому правоохранителю, который обеспечивал порядок в городе. Это было чрезвычайно важно», - подчеркнул Виталий Кличко.

Сегодня мэр встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудил с ним итоги проведения финала Лиги чемпионов. Чеферин отметил высокий уровень организации всех мероприятий. «Хотел бы поблагодарить Киеву и мэру Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов, - отметил президент УЕФА. - Не надо забывать, что это - крупнейшее спортивное событие мирового уровня, которую нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Спасибо за все. Спасибо за гостеприимство. Я убежден, по крайней мере половина болельщиков вернутся в Киев снова», - отметил Александр Чеферин.

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Он также отметил, что если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать любое событие. «Финал Лиги чемпионов - это самое большое событие, потому вы точно сможете», - сказал президент УЕФА.

Владимир Кличко устроил сегодня для Александра Чеферина экскурсию в музей братьев Кличко.