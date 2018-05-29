С начала года в Киеве установили 46 современных остановок общественного транспорта

Ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированную остановку «Ул. Генерала Потапова» на Борщаговской линии скоростного трамвая.

С начала года КП «Киевпастранс» было установлено 46 остановочных павильонов ожидания современного типа из каленного стекла, осовременено навигацию с перечнем маршрутов и их схемами, оборудовано 4 информационных табло, которые информируют о времени прибытия того или иного маршрута.

Также согласно обновленным Правилам дорожного движения, вместе с дорожными службами города начата комплексная замена информационно-указательных знаков и нанесения дорожной разметки, которые обозначают границы остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

По состоянию на сегодня, во время выполнения ремонтных работ на улице Елены Телиги и проспекте Павла Тычины, ответственные службы КП «Киевпастранс» уже выполнили закладку бетонного основания под остановочные комплексы в количестве 10 и 5 единиц соответственно.

Кроме этого, запланированы ремонтные работы на улице Академика Заболотного и бульваре Академика Вернадского, где предприятие обустроит 12 и 9 остановочных павильонов.

КП «Киевпастранс» сотрудничает с дорожными службами города и синхронно приобщается к работе с капитального ремонта дорог и тротуаров, осуществляя замену физически устаревших конструкций для ожидания транспорта и обустройство новых. В общем, в Киеве уже переоборудовано 145 остановок.

Как отметили в КП «Киевпастранс», современный павильон ожидания обеспечивает пассажиров общественного транспорта защитой от ветра, дождя и снега. При этом полностью сохраняя обзорность для подъезжающего транспорта. Кроме этого, на боковых панелях комплекса размещена современная навигация с перечнем маршрутов и карта местности с возможностью пересадки на другой вид транспорта. В соответствии с поставленными предприятию технических требований, подъезды к остановкам занижают для более комфортного передвижения маломобильных пассажиров.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированную остановку «Ул. Генерала Потапова» на Борщаговской линии скоростного трамвая.

«За последние годы мы увеличили бюджет города почти в два раза. И эти средства мы вкладываем в инфраструктуру столицы и закупку современного транспорта. В частности, за последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев. И в этом году в обновление общественного транспорта будет продолжаться», – заявил Кличко.