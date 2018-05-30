Виталий Кличко также пожелал школьникам, которые осенью вернутся за школьные парты, хорошего отдыха и интересных путешествий и открытий.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных школьников с праздником последнего звонка. И пожелал выпускникам киевских школ успеха и побед во взрослой жизни.

Кличко отметил, что последний звонок является символическим окончанием важного этапа в жизни выпускников столичных школ. «Школа и учителя дали вам много важных знаний, принципов, заложили основу. И я верю, что каждый из вас должным образом воспользуется этими знаниями в будущем», - отметил городской голова, передает его пресс-служба.

Виталий Кличко пожелал выпускникам успешно реализовать себя во взрослой жизни. «Желаю вам найти себя и сделать правильный выбор. Потому что именно вам строить наш город и нашу страну. И именно от вас зависит будущее Украины и насколько она будет сильной и успешной. Верьте в себя, никогда не сдавайтесь! Потому что в жизни нет ничего невозможного», - добавил мэр столицы.

Кличко также выразил благодарность киевским учителям за их работу, профессионализм, доброту и терпение. «Ваша работа очень важна, потому что вы воспитываете самое дорогое – наших детей», - подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также пожелал школьникам, которые осенью вернутся за школьные парты, хорошего отдыха и интересных путешествий и открытий.

В этом году из 11 классов киевских школ выпускается 14,7 тыс. детей, а 9-й класс заканчивают 23,7 тыс. человек