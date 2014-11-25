В Киеве начинает работу парковка с бесконтактной оплатой

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия, с завтрашнего дня водитель больше не будет платить за парковку наличными парковщику, оплату можно будет провести через паркомат, специальное мобильное приложение или купить парковочные талоны в киоске "Союзпечати", сообщает Апостроф.

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После совершения оплаты, водитель получит чек или талон, который следует разместить в нижнем углу лобового стекла автомобиля. Контролировать исполнение правил парковки и своевременность оплаты, фиксировать информацию о машине и заносить ее в централизованную базу данных, будут инспектора КП совместно с сотрудниками ГАИ.

По словам исполняющего обязанности директора КП Андрея Воробьева, наличные расчеты за парковку являются потенциальными источниками коррупции. "Так мы сможем научить киевлян парковаться и оплачивать стоянку автотранспорта цивилизованно. Это европейская норма и традиция, пора ее осуществлять и в Украине", - отметил он.

Первыми воспользоваться бесконтактной парковкой смогут водители на улицах Хмельницкого, Пушкинской, Прорезной, Городецкого, Заньковецкой и площади Франко.

На площадках экспериментальных улиц уже установлено 87 паркоматов. По словам Андрея Воробьева, в ближайшее время их количество возрастет до 500. Рассчитываться за парковку в платежных терминалах будет можно наличными или карточкой. На паркоматах установят информационные щиты, где водители смогут изучить нормативно-правовое регулирование правил парковки и способы ее оплаты.

Штраф за неоплаченную парковку составит от 124 до 204 грн. Согласно сообщению, сейчас парковку оплачивают только 38% автомобилистов, а после реализации проекта по бесконтактной парковке прогнозируется рост доходов до 4 млн грн в месяц.