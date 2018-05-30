Кличко: нельзя вводить в действие изменения в законодательство о ЖКУ без плана их имплементации

С 10 июня вводится в действие новый закон о жилищно-коммунальных услугах, и столичные власти должны должным образом подготовиться к нововведениям в сфере ЖКУ.

Столичная власть совместно с органами местного самоуправления и АГУ готовит обращение к парламенту и правительству относительно отсрочки введения в действие изменений в законодательство о жилищно-коммунальных услугах. До того, пока не будет утверждена подзаконная нормативно-правовая база. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время заседания Совета регионального развития при КГГА.

Он напомнил, что фактически через 10 дней – с 10 июня вводится в действие новый закон о жилищно-коммунальных услугах. Следовательно, столичные власти должны должным образом подготовиться к этим нововведениям в сфере ЖКУ.

"У нас мало времени, и есть еще ряд задач, которые нужно выполнить. В частности, подготовить план имплементации законодательных изменений с учетом особого статуса столицы. Совместно с органами местного самоуправления и Ассоциацией городов Украины подготовить обращение к Верховной Раде и правительству о необходимости отсрочки введения в действие изменений в законодательство. - До утверждения подзаконной нормативно-правовой базы",- сказал Кличко. - Также необходимо проинформировать потребителей и участников рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг столицы об изменениях, которые происходят в связи с реализацией Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Это важно", - добавил он.

Также мэр отметил, что во время заседания Совета регионального развития будут обсуждаться два важных блока вопросов - предложения о внесении изменений в земельное и налоговое законодательство по оформлению земельных участков и реформирование жилищно-коммунального хозяйства и привлечения киевлян к управлению домами и к программам софинансирования.

Кличко отметил, что столичная власть неоднократно обращалась к парламенту относительно наработки предложений изменений к земельному и налоговому законодательству. Однако, последние до сих пор не были учтены. "Мы снова возвращаемся к этому вопросу. И должны выработать конструктивное решение. Изменения, о которых идет речь, должны быть направлены на упрощение процессов отвода земельных участков, оформления прав на землю. А также - создание удобных и быстрых именно для землепользователей и владельцев недвижимости механизмов заключения договоров аренды, урегулирования вопроса платы за землю",- сказал он.

Такие шаги, подчеркнул мэр, дадут возможность территориальной общине столицы в полном объеме управлять своими доходами за счет платы за землю, а также позволят на порядок увеличить поступления в городской бюджет от платы за землю.

Например, в 2013 году поступления от платы за землю в бюджет города составили 1,9 млрд. грн., а в 2016 – 5,2 млрд грн.

Второй из важных вопросов, над которым столичная власть постоянно работает, подчеркнул Кличко, - как изменить сознание жителей Киева относительно ответственности за общую совместную собственность, которой являются многоквартирные дома.

"Мы работаем над тем, чтобы повысить заинтересованность жителей таких домов в создании ОСМД и реализации энергоэффективных мероприятий. А также - контроля совладельцев многоквартирных домов за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг",- сказал мэр.

По словам городского головы, в течение последних трех лет столичными властями успешно реализован ряд программ, которые стимулировали механизмы совместного участия.

В частности, с 2015 года в столице внедряется программа софинансирования энергоэффективных мероприятий в жилых домах, где созданы ОСМД, а также в кооперативных домах (программа 70/30).

"И нам есть о чем отчитываться. Эта программа пользуется спросом. Если в 2015 году было реализовано только 16 проектов по энергоэффективности, где 5 млн гривен выделила городская власть, а 1,5 млн – ОСМД, то в 2017 году воплотили уже 135 проектов. 115 млн гривень работ профинансировано из городского бюджета, 55 млн гривен – за счет ОСМД", - добавил он.

В 2016 году город присоединился к реализации государственной программы «теплых кредитов». За 2016-2017 годы городской программой воспользовалось 54 заемщика, которые получили 5,5 млн гривень компенсации.

С прошлого года в Киеве действует программа софинансирования капитальных ремонтов для всех жилых домов старше 10-ти лет. За прошлый год реализовано 36 проектов на общую сумму из бюджета Киева - 5,5 млн. грн. В 2018 году были подготовлены изменения в программу и запланировано распространить опыт ее реализации и на жилые дома, в которых не созданы ОСМД и нет жилищно-строительных кооперативов.

"Мы, как городская власть, делаем все возможное, чтобы помочь жителям многоэтажек привести их дома в порядок и экономить на оплате за коммунальные услуги, внедряя энергоэффективные мероприятия. Но киевляне должны понимать, что реализовать это они смогут, если будут ответственными за имущество, которым они распоряжаются и активно приобщаются к этим процессам", - подытожил он.