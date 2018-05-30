Решение Киевсовета о непризнании долгов за газ нарушает закон и должно быть изменено - нардеп

Таким образом, по мнению депутата Алены Бабак, городская власть пытается избежать уплаты долгов, которые, среди прочего, возникли в связи с неплатежами коммунальных предприятий.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак (фракция «Самопомич») считает, что отказываясь от долгов за газ, депутаты Киевсовета руководствовались прежде всего политическими мотивами.

«Весь депутатский корпус (Киевсовета – ред.) исключительно действовал как политики. Это не экономическое решение однозначно. Потому что не может «Нафтогаз Украины» в соответствии с законом, не увидев, что есть правопреемник по долгам, начать заключать новый договор как с чистого листа по той же зоне обслуживания, которой является город Киев. Поэтому это решение не имеет экономического продолжения, и даже политически, я уверена, оно будет изменено. Потому что никогда «Нафтогаз» не согласится на заключение нового договора на поставку газа с новой структурой, не увидев, каким образом будут погашаться старые долги. То есть, они просто не могут поступить иначе, чем так, как отмечает для них закон», - считает народный депутат.

Таким образом, по мнению Алены Бабак, городская власть пытается избежать уплаты долгов, которые, среди прочего, возникли в связи с неплатежами коммунальных предприятий.

«Я понимаю, господин Пантелеев (заместитель председателя КГГА – ред.) и все не хотят, потому что они понимают, что там и долги коммунальных предприятий, которые были реорганизованы городом Киевом, их уже нет, и забрать эти долги, то есть это мертвые долги. Город это осознает и пытается манипулировать такими политическими решениями», - предполагает она.

Разрешение ситуации находится в плоскости конструктивного диалога между всеми субъектами, задействованными в обеспечении города теплом и горячей водой.

«Поэтому должны не политики, а исполнители, исполнительная власть, КГГА и три предприятия - «Нафтогаз», «Киевэнерго» и «Киевтеплоэнерго» - сесть и разделить сумму задолженности кредиторской и дебиторской, поэтапно, в целом. То есть, это ответственность исполнительной власти. Депутаты принимают решение, как им хочется, как флюгер, сегодня популистски, вот не принимаем долгов. Но это решение не может быть принято, потому что закон иначе говорит», - подытоживает Алена Бабак.

Как известно, отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Киева произошло на фоне конфликта между столичными властями и НАК «Нафтогаз Украины». Заместитель городского председателя-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на брифинге заявил, что Киев не планирует брать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги ПАО «Киевэнерго».

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» проинформировал, что согласно закону «О теплоснабжении», вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому, должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

В НАК добавили, что кроме кредиторской задолженности, «Киевэнерго» должен передать «Киевтеплоэнерго» дебиторскую задолженность - таким образом, у коммунального предприятия будут источники для погашения долгов перед «Нафтогазом Украины».