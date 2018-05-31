Кличко: с сентября парковать машину в запрещенных местах будет достаточно дорого

По словам мэра Киева, новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения.

Одним из заданий столичной власти является упорядочение трафика на улицах города. Помочь в этом должен новый «Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств», который в сентябре вступает в силу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире «Завтрака с 1+1», сообщает его пресс-служба.

По его словам, много паркингов в столице стоят пустые, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет. Мэр Киева подчеркнул, что отсутствие ответственности за хаотичную парковку на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах.

«Сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения. От этого - пробки на дорогах. От этого - проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу говорить только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого», - заявил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, парковаться в положенных местах. Кроме того, убежден мэр, принятие закона о парковке позволит привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе перехватывающих на окраинах городов, и наполнять местные бюджеты.