Стоимость проезда в столичном метро не будет превышать 4 гривни - Никонов
По словам первого заместителя председателя КГГА, планируется ввести систему проездных документов, по которым стоимость проезда будет ниже.
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов считает, что новый тариф на проезд в Киевском метрополитене не будет больше 4 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никонов сказал сегодня на пресс-брифинге после ознакомления с качеством мобильной связи между станциями столичного метро «Политехнический институт» и «Вокзальная».
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«Думаю, что цена проезда в метро составит около 4 грн - не более. Но, конечно, это должно еще решаться Киевской горгосадминистрацией и проходить общественные слушания», - сказал он.
«Мы не рассматриваем сумму большую, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую ситуацию в стране. Вопрос в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение», - отметил Никонов.
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По его словам, планируется ввести систему проездных документов, по которым стоимость проезда будет ниже. Так, нижняя планка тарифа, возможно, будет равна себестоимости проезда - 3 грн 16 коп.
По словам первого заместителя председателя КГГА, новая стоимость проезда может быть введена не ранее февраля следующего года.