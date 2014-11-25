Стоимость проезда в столичном метро не будет превышать 4 гривни - Никонов

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов считает, что новый тариф на проезд в Киевском метрополитене не будет больше 4 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никонов сказал сегодня на пресс-брифинге после ознакомления с качеством мобильной связи между станциями столичного метро «Политехнический институт» и «Вокзальная».

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«Думаю, что цена проезда в метро составит около 4 грн - не более. Но, конечно, это должно еще решаться Киевской горгосадминистрацией и проходить общественные слушания», - сказал он.

«Мы не рассматриваем сумму большую, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую ситуацию в стране. Вопрос в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение», - отметил Никонов.

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По его словам, планируется ввести систему проездных документов, по которым стоимость проезда будет ниже. Так, нижняя планка тарифа, возможно, будет равна себестоимости проезда - 3 грн 16 коп.

По словам первого заместителя председателя КГГА, новая стоимость проезда может быть введена не ранее февраля следующего года.