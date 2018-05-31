Кличко: Мы открыли уникальное отделение для реабилитации детей с ограниченными возможностями

В столице начало работать уникальное реабилитационное отделение санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью.

Столичная власть делает все, чтобы дети с ограниченными возможностями получали надлежащую реабилитацию и лечение. Поэтому в столице начало работать уникальное реабилитационное отделение санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время визита в санаторий “Салют”, расположенный в Пуще-Водице, пишет сайт klichko.org.

По словам мэра, Киев использует лучший европейский опыт, чтобы приспособить инфраструктуру столицы для жизни людей с инвалидностью. В частности, закупаются трамваи с низким полом, здания, которые вводятся в эксплуатацию, обустроены пандусами и всем необходимым для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями. Виталий Кличко подчеркнул, что на эти цели город ежегодно увеличивает финансирование. «Важным вопросом является и создание надлежащих условий для лечения и реабилитации людей с инвалидностью. В частности, детей. И к решению этой проблемы мы подходим комплексно», - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что санаторий с 2004 года передали в систему здравоохранения столицы. При этом, отметил столичный глава, помещения санатория было заброшенным и в аварийном состоянии, а впоследствии более 10 лет заведение не функционировало вообще.

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По словам Кличко, чтобы изменить ситуацию, КГГА и “Фонд развития строительных инициатив” заключили инвестиционный договор по созданию условий пребывания детей в детских санаториях “Салют” и “Елка”.

Инвестор провел работы на общую сумму более 35 млн. гривень. Для восстановления функционирования отделения “Салюта” инвестор потратил более 26 млн. гривень. В частности, здесь сделали ремонт, благоустройство территории, приобретено оборудование, мебель. Кроме того, из городского бюджета было выделено 1,7 млн. грн на приобретение медицинского и технологического оборудования.

Со своей стороны, благотворители закупили животных – коня и козу - для проведения сеансов анималотерапии; а также необходимый инвентарь для лечения.

С 14 мая здесь открыли реабилитационное отделение санаторно-курортного лечения детей в сопровождении законного представителя.

В отделении созданы условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями. “Все довольны - и дети, и родители. Здесь специалисты высокого уровня, надлежащие условия для лечения. Мы убеждены, что санаторий будет полностью заполнен. Такого санатория нет в Украине. И это – пример для других городов”, - добавил Кличко.

В частности, в санаторие создана современная база для организации медицинской, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей с органическим поражением нервной системы, расстройствами психики и поведения.

Отделение рассчитано на 100 коек (100 детей и их законных представителей). Предусмотрено ежегодное лечение детей психоневрологического профиля в возрасте от 3 до 17 лет. В отделении два подразделения: психоневрологическое и реабилитационно-диагностическое. Здесь смогут лечиться дети с детским церебральным параличом, последствиями черепно-мозговой травмы, травмы спинного мозга, энцефалита, менингита, миелита, церебро-васкулярной болезни с нарушением двигательной функции, расстройствами психологического развития. В отделении будет оказываться медицинская, психолого-педагогическая, психологическая, логопедическая и социальная реабилитация. Также обеспечено ежедневное 5-ти разовое питание.

Первый пробный заезд детей начался 14 мая. В отделении сейчас находится 34 ребенка. Лечение и реабилитация – бесплатные. Мэр Киева пообщался с маленькими пациентами, их родителями и медицинским персоналом. Все выразили признательность городским властям за открытие такого реабилитационного отделения.

Мэр Киева также подарил детскому отделению жидкокристаллический проектор EPSON, который можно использовать как мини-кинотеатр.