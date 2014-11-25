Мобильная связь на всех станциях киевского метро появится в следующем году – КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, передает пресс-служба КГГА.

«Первый этап инвестпроекта уже завершен - качественная мобильная связь есть на станциях «Политехнический институт» и «Вокзальная», а также на перегоне между ними. До конца первого квартала 2015 года планируется завершить второй этап, который предполагает появление связи еще на девяти станциях: «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр», «Университет», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Золотые Ворота» и «Дворец спорта», - сообщил он.

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В целом, по словам Никонова, строительство всей инфраструктуры будет выполнено за семь этапов, а ввод ее в эксплуатацию планируется завершить до конца 2015 года. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта составляет 70 млн. грн.

Инвестиционный конкурс на создание сети качественной мобильной связи GSM в киевском метрополитене, который был проведен городом еще в 2012 году, выиграло ООО «ЕСУ». Первые проектные работы по обустройству инфраструктуры были начаты в начале 2013 года.

По состоянию на сегодня уже выполнены работы по строительству, настройке и тестированию первой части системы. Также построен мощный коммутационный узел, который будет обеспечивать контроль за управлением системой.