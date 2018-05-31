Депутаты от "Самопомочи" разработали законопроект, который введет в Киеве реальное самоуправление

На данный момент Киев живет без реального местного самоуправления. Чтобы изменить ситуацию, депутаты от "Самопомочи" совместно с коллегами разработали и зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

"Мэр, которого избирают киевляне, бесправен. Все реальные полномочия – у главы КГГА. А на самом деле – на Банковой. Без согласования оттуда мэр даже заместителей себе назначить не может. Не говоря уже о таком абсурде как назначение Президентом глав районов. Более чем 50-миллиардный бюджет столицы – тоже не последний аргумент держать статус кво", – говорится в заметке Садового.

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Он отметил, что "Самопомич" планирует изменить эту ситуацию. Следовательно, члены партии под руководством вице-спикера парламента Оксаны Сыроид разработали и совместно с коллегами из других фракций зарегистрировали законопроект "О столице Украины – городе Киеве".

Садовый также перечислил ключевые положения, предусматривает предлагаемый проект закона:

- избранный общиной мэр Киева получает все исполнительные полномочия;

- мэр и его администрация подотчетны только общине и городскому совету, а не Администрации Президента;

- количество депутатов Киевсовета сокращается до 25. Депутаты работают на постоянной основе;

- Киев получает право на формирование новых районов. Это позволит отойти от нелогичного районирования и перейти к историческим районным образованиям;

- в новых районах образуются районные советы и исполкомы, к которым переходят функции самоуправления от РГА.

Лидер "Самопомочи" убежден, что такой закон является новым шансом для развития Киева.