В «Киевтеплоэнерго» рассказали, как принимают энергетический комплекс от «Киевэнерго»

Процесс завершения сделки столице с ПАО «Киевэнерго», которое длилось в течение 16 лет, и передача энергетического комплекса от частной в коммунальную собственность – сложная и многоступенчатая работа. Процедура возврата уже происходит, исполнителем услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления стало коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

Об этом в интервью «Украинским новостям» сообщил в.а. директора КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслав Бинд, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, переходный этап очень сложный, ведь это беспрецедентное историческое событие, когда крупнейший в Украине энергетический комплекс переходит от одного управляющего к другому. Уже сейчас функцию подготовки к зиме и обеспечения стабильного вхождения в отопительный сезон выполняет КП «Киевтеплоэнерго».

«Если говорить конкретно о работе коммунального предприятия, то формируем его фактически с нуля. Мы должны сформировать ресурс предприятия, которого будет достаточно для качественного обслуживания потребителей», – отметил руководитель предприятия.

В марте на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты увеличили размер уставного капитала КП «Киевтеплоэнерго» на сумму 1,2 млрд грн. Это деньги, которые пошли на закупку противоаварийной техники и оборудования, оплату энергоносителей, закупку материалов для ремонта тепловых сетей, заработную плату рабочим, создание геоинформационной системы инженерных сетей, и тому подобное. И следует понимать, что и этого имущества для оперативной и качественной работы предприятия, которое обеспечивает жизнедеятельность города, будет недостаточно.

По словам руководителя «Киевтеплоэнерго», на данный момент на работу в предприятия перешли около 5 тысяч работников «Киевэнерго».

«После перехода ТЭЦ и завода «Энергия» в городское управление, добавится еще около 2,5 тыс. лиц. Часть бытовщиков и финансистов, которые занимаются расчетами, до 15 мая работали в ПАО «Киевэнерго» до закрытия месяца или на 50% работают у нас», – отметил Вячеслав Бинд.

Он добавил, что от перехода на работу в «Киевтеплоэнерго» не отказался никто. Зарплата сохранилась, для сотрудников почти ничего не изменилось. Они работают на привычном оборудовании и технике.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию с отказом НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить горячее водоснабжение столицы.

«Мы просим безотлагательно провести совещание на уровне Кабинета министров Украины с участием представителей исполнительного органа Киевского городского совета, НАК «Нефтегаз Украины», КП «Киевтеплоэнерго» и других привлеченных сторон для урегулирования ситуации и недопущения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе Киеве», – сказано в обращении Кличко.