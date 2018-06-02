Кличко поблагодарил работников столичных коммунальных служб, обслуживавших мероприятия Лиги чемпионов

Мэр выразил благодарность коммунальщикам, которые сутками работали, чтобы обеспечить чистоту в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил работников столичных коммунальных служб, которые обслуживали мероприятия Лиги чемпионов УЕФА и оперативно убрали город в ночь после финала.

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Поздравить коммунальщиков Кличко приехал на Певческое поле, где для них устроили концерт.

По словам мэра, финал Лиги чемпионов состоялся неделю назад, а украинская столица продолжает получать слова благодарности за высокий уровень организации этого спортивного события. Как от фанатов футбола, гостей события, так и от УЕФА.

«Мы с вами сделали праздник, которым наслаждался весь футбольный мир. Прямую трансляцию из «Олимпийского» смотрели более миллиарда человек. В Киев на футбольный праздник приехало около 30 тыс. организованных групп фанатов. И еще - около 100 тыс. туристов. 230 тыс. человек посетили городок «Фестиваль чемпионов» на Крещатике. Для сравнения: в Кардиффе, городе где финал проходил в прошлом году, такой же городок посетило 110 тыс. человек», - заявил Кличко.

По его словам, аэропорты «Борисполь» и им. Игоря Сикорского приняли рекордное количество пассажиров. Было привлечено к работе 120 автобусов-шаттлов для перевозки организованных групп болельщиков. На три часа дольше работал киевский метрополитен.

Мэр выразил благодарность коммунальщикам, которые сутками работали, чтобы обеспечить чистоту в столице. Особенно много было работы в местах дислокаций футбольных фанатов. Всего для уборки определенных локаций после мероприятий Лиги чемпионов было задействовано почти 1400 человек. И вывезли более 4 тыс. кубометров мусора.

«Это очень большой объем. Я благодарен вам за то, что вы справились со своей задачей. Киевляне, которые проснулись утром на следующий после финала день, увидели чистые улицы, убранные парки и скверы. Кое-кто даже был шокирован, я вам скажу. В лучшем смысле, - подчеркнул Кличко. - Я понимаю: это тяжелый труд. Но, таким образом мы все вместе делаем наш город более комфортным для его жителей. И более привлекательным для туристов. Все, кто здесь сегодня собрался, сделал - без преувеличения - свой вклад в положительный имидж Киева как европейской столицы. Красивого, комфортного и ухоженного города», - обратился к столичных коммунальщиков Виталий Кличко.