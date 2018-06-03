Кличко: В этом году к "Пробегу под каштанами" подключились более 13 тысяч киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в 26-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Мероприятие состоялось под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец".

Кличко отметил, что принимает участие в “Пробеге под каштанами” не впервые и с радостью присоединяется к подобным акциям. “Это хорошо, что в таких акциях участвует большое количество киевлян. В этом году к пробегу присоединилась рекордное количество сторонников здорового и бодрого образа жизни - более 13 тысяч человек", - сказал он. - Мне - и как мэру, и как спортсмену приятно, что Киев становится более спортивным, более активным”, - добавил Кличко.

Он отметил, что пробег является благотворительным. Средства собирают на спасение маленьких пациентов с пороками сердца – на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

“Только в прошлом году благотворительный “Пробег под каштанами” собрал 1,5 млн гривень, за которые приобрели необходимое медоборудование. И спасли не одну детскую жизнь”, - подчеркнул мэр столицы.

К тому же, отметил Кличко, «Пробег под каштанами» открывает возможности продемонстрировать свою активность и неравнодушие не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям столицы разного возраста – от детей до людей преклонного возраста. А также - людям с ограниченными физическими возможностями.

“Я горжусь тем, что Киев имеет имидж спортивного города и каждый год в столице проходит много спортивных соревнований, в том числе и международного уровня”, - подчеркнул Кличко и напомнил, что неделю назад столица приняла финалы Лиги чемпионов УЕФА, а осенью в Киеве состоится 56 Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).

Кличко заверил, что как мэр Киева делает все возможное, чтобы как можно больше крупных спортивных событий происходило в столице.

Также после пробега мэр вручит награды участникам забега мужественных, участникам с ДЦП, спортсменам и самой многочисленной команде. Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег в ходунках, детский забег и благотворительный.

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Происходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Начиная с 2002 года участники "Пробега под каштанами" начали поддерживать Центр и собрали более 437 000 долларов, на которые были закуплены необходимые клинике оборудование и расходные материалы.