Самолет спецназначения провезут по улицам Киева

14:23, 26 ноября 2014
Киев
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В ночь с 28 на 29 ноября из Международного аэропорта “Борисполь” в Государственный музей авиации будут перевозить пассажирский самолет Ту-134А-3 специального назначения.

Києвом провезуть величезний літак / hmarochos.kiev.ua

Об этом пишет Хмарочос.

В течение 15 лет самолет использовали для перевозки высших должностных лиц. Отныне он станет экспонатом музея. Огромный лайнер перевезут на трейлере по улицам города. Старт автоколонны начнется в полночь от ворот военного сектора Международного аэропорта Борисполь.

Маршрут движения: Бориспольское шоссе, проспект Бажана, Южный мост, Столичное шоссе, ул. Академика Заболотного, Кольцевая дорога, Жулянский путепровод, Воздухофлотский проспект, а дальше - на территорию музея.

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Для представителей СМИ колонну остановят между станциями метро “Бориспольская” и “Вырлица” в 01:00.

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