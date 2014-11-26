Самолет спецназначения провезут по улицам Киева
14:23, 26 ноября 2014Киев
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В ночь с 28 на 29 ноября из Международного аэропорта “Борисполь” в Государственный музей авиации будут перевозить пассажирский самолет Ту-134А-3 специального назначения.
По Киеву провезут огромный самолет / hmarochos.kiev.ua
Об этом пишет Хмарочос.
В течение 15 лет самолет использовали для перевозки высших должностных лиц. Отныне он станет экспонатом музея. Огромный лайнер перевезут на трейлере по улицам города. Старт автоколонны начнется в полночь от ворот военного сектора Международного аэропорта Борисполь.
Маршрут движения: Бориспольское шоссе, проспект Бажана, Южный мост, Столичное шоссе, ул. Академика Заболотного, Кольцевая дорога, Жулянский путепровод, Воздухофлотский проспект, а дальше - на территорию музея.
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Для представителей СМИ колонну остановят между станциями метро “Бориспольская” и “Вырлица” в 01:00.
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