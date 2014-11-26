Самолет спецназначения провезут по улицам Киева

Об этом пишет Хмарочос.

В течение 15 лет самолет использовали для перевозки высших должностных лиц. Отныне он станет экспонатом музея. Огромный лайнер перевезут на трейлере по улицам города. Старт автоколонны начнется в полночь от ворот военного сектора Международного аэропорта Борисполь.

Маршрут движения: Бориспольское шоссе, проспект Бажана, Южный мост, Столичное шоссе, ул. Академика Заболотного, Кольцевая дорога, Жулянский путепровод, Воздухофлотский проспект, а дальше - на территорию музея.

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Для представителей СМИ колонну остановят между станциями метро “Бориспольская” и “Вырлица” в 01:00.