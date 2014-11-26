В Киеве открыли памятник погибшему на Майдане белорусу Жизневскому

На открытии присутствовали родители Михаила Нина Васильевна и Михаил Петрович.

Ранее мать Жизневского заявляла, что их семья в Беларуси подвергается преследованиям от зомбированных российской пропагандой граждан, и поэтому предоставление их сыну звания Героя Украины является чрезвычайно важным для них. По мнению Жизневской, это поможет снизить интенсивность преследований

Читайте такжеПрезидент подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звание Героев УкраиныТакже с просьбой предоставить Жизневскому звание Героя Украины обратились белорусские оппозиционеры.

Как известно, в список награжденных званием Героя Украины членов Небесной сотни не вошли трое иностранных граждан - Михаил Жизневский (Беларусь), Зураб Хурция (Грузия) и Давид Кипиани (Грузия).

Активист Евромайдана, белорус Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года от пулевого ранения во время противостояния на улице Грушевского.