Кличко: в Киеве в этом году откроют 8 детсадов - новых и после ремонта

Благодаря открытию новых и реконструированных детских садов, очередь в дошкольные учреждения столицы уменьшится в этом году почти на 1 тысячу детей.

В Киеве в этом году откроют 8 детских садов - как новых, так и капитально отремонтированных. Уже через месяц будет принимать маленьких воспитанников новый детский сад на Позняках, рассчитанный на 260 мест.

Запись по электронной очереди в него уже начался. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции завершения строительства сада № 315 по улице Княжий Затон, передает пресс-служба Кличко.

«Детсады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам, как этот садик на Позняках, - отметил Кличко. - В прошлом году мы открыли 10 новых и реконструированных детсадов. И это достижение, которым я горжусь. Приятно презентовать новые условия для воспитания и образования, которые мы предлагаем для детей киевлян», - сказал Кличко.

Новый детсад имеет плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки, административные помещения, кабинеты логопеда и психолога. В актовом зале установлено современное музыкальное оборудование, проектор и мультимедийный экран. Кровля здания обустроена антиледовой системой. В садике также установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения, домофонной связи на входе на территорию сада и в само помещение.

Проектом учтены требования по доступности лиц с ограниченными физическими возможностями: обустроили пандусы, лифт. Особое внимание уделили вопросам энергосбережения: утеплили фасад, установили современные системы вентиляции, энергосберегающее освещение.

На территории детсада расположены 14 групповых площадок с теневыми навесами, гидроплощадка для закаливания детей в летний период, площадки для занятий спортом и опытов юных натуралистов.

Мэр добавил, что благодаря открытию новых и реконструированных детских садов, очередь в дошкольные учреждения столицы уменьшится в этом году почти на 1 тысячу детей.

«Месяц назад я посетил капитально отремонтированный, полностью обновленный детский сад № 179 в Святошинском районе. И мне очень приятно, что мы не сбавляем темпов. Если три года назад очередь в детсады Киева составляла более 15 тыс детей, то за три года мы уменьшили ее до 4 тыс. И наша задача - чтобы через два - три года очереди в детсады в Киеве не было», - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, в этом году в столице значительно увеличили финансирование на образование и воспитание детей – до более 14 млрд грн. За эти средства предусмотрено, в частности, и строительство и ремонт школ и детских садов, строительство и ремонт спортплощадок и школьных стадионов.