В Киеве Сбербанк России осуществил рейдерский захват ТРЦ "Магеллан" - СМИ

Полиция бездействует уже в течение трех дней конфликта.

В Киеве группа неизвестных лиц с оружием совершила рейдерский рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра «Магеллан» в пользу «Сбербанка России», - об этом сообщил адвокат арендатора и частичного владельца помещений ТРЦ «Магелан» Алексей Суткевич.

По информации Дмитрия Лошакова, адвоката компании-владельца ТРЦ, «как стало известно от сотрудников полиции «титушек» наняли представители Сбербанка России, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ «Магеллан».

Он подчеркнул, что «титушки» Сбербанка России угрожают посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ, полиция бездействует.

Несмотря на то, что ТРЦ остается захваченным уже третий день, полиция не предприняла никаких мер по восстановлению порядка. Как сообщают сотрудники ТРЦ, по состоянию на 4 июня молодые люди угрожают арендаторам и требуют подписать договор на аренду с якобы новым владельцем. Гипермаркет Ашан остается закрытым.

Кроме того, помимо помещений, по которым идут судебные разбирательства, Сбербанк также захватил земельный участок и недвижимость третьей компании, никак не задействованной в судебном споре. Судебные исполнители, по данным журналистов, при совершении данных действий отсутствовали. В частности, как сообщал Finclub, нападавшие оккупировали трансформаторную подстанцию возле торгового центра. Они наотрез отказались пускать в нее представителей ООО «Шейк», которым принадлежит помещение. Адвокат ООО «Шейк» Алексей Суткевич подтвердил, что «Шейк» владеет трансформаторной подстанцией, а также арендует помещения в ТРЦ «Магеллан», к которым по сегодняшний день не имеет доступа.