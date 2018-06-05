Капремонт столичного моста Метро начнется в следующем году - КГГА

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году с столице планируется обновить не менее 300 километров автодорог и проездов.

«Состояние моста Метро определено как четвертое, то есть – ограниченно работоспособное», – комментирует на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян определение, предоставленное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.

«Обследование в частности установило, что до момента аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», – отмечает заместитель председателя КГГА.

Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года, передает пресс-служба КГГА.

«После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года», – отметил Дмитрий Давтян.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году с столице планируется обновить не менее 300 километров автодорог и проездов.

«Ремонт дорог – это не только замена асфальтового покрытия. Нам нужно обновить все коммуникации, электросети. Мы должны сделать так, чтобы потом не пришлось снова снимать асфальт для ремонта коммуникаций. Мы также делаем все, чтобы передвижение по дорогам было безопасным. Все видели новое современное освещение – и на бульваре Леси Украинки, на улице Елены Телиги, на других улицах. Оно гораздо ярче, гораздо эффективнее. Более чем 30 процентов город экономит за счет внедрения новейших технологий», - отметил Кличко.