КГГА требует от «Нафтогаза» подписать временный договор на поставку газа

Киев требует от «Нафтогаза» вернуть столице горячую воду.

Киевская администрация требует от НАК «Нафтогаз Украины» подписать временный договор на поставку газа.

Об этом стало известно из поста советника мэра Киева и народного депутата Дмитрия Білоцерковця в социальной сети Facebook за результатом брифинге в Верховной Раде.

«Киевляне и администрация города требуют от НАК «Нафтогаз» заключить временный договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставки газа, чтобы обеспечить жителей столицы горячей водой и, в перспективе, провести своевременную подготовку к отопительному сезону», – заявил Белоцерковец.

Народный депутат считает действия «Нафтогаза» шантажом и уверяет, что город не будет брать на себя долги частной организации.

«В условиях уникальной ситуации, когда община Киева возвращает себе в управление энергоактивы столицы и меняет поставщика «Киевэнерго» в КП «Киевтеплоэнерго», НАК «Нафтогаз» шантажирует горадминистрацию и киевлян, требуя взять на себя долги частной компании. Это недопустимо!» – отметил советник киевского городского головы.

По его словам, вопрос наследственности и структуры долга может решать исключительно суд.

«Особенно глупо ситуация выглядит на фоне того, что столица остается без горячей воды, а НАК «Нафтогаз» требует себе премии в 40 млн долларов, вместо оперативной стабилизации энергетического вопроса», – возмутился Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовало за выплату 45 миллионов долларов в виде бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде над российским «Газпромом».