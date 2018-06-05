Закрывайте окна: ветер несет дым с масштабного пожара в Чернобыле на Киев - синоптик
19:08, 05 июня 2018Киев
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Пока информации о повышенном радиационном фоне нет.
Горит в районе "рыжего леса" / фото ГСЧС
Ветер несет дым с пожара в Чернобыльской зоне в сторону столицы.
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Информации о повышенном радиационном фоне нет. А вот что нам должно быть интересно - направление ветра. И ветер в Киеве сейчас - северный, северо-восточный, 6-7 метров в секунду", - написала она.
По словам Диденко, это означает, что ветер со стороны Чернобыля, где сейчас пожар охватил лес, веет на Киев.
Как сообщал УНИАН, в Чернобыльской зоне, недалеко от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района с 10.00 горят около 10 га леса.
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