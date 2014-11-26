Улице Фрунзе в Киеве вернут историческое название
19:22, 26 ноября 2014Киев
0
Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала проект решения о возвращении исторического названия улице Фрунзе.
Фрунзе переименуют в Кирилловскую / ru.wikipedia.org
По словам секретаря комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Павла Бригинца, теперь эта улица будет называться Кирилловская, передает "Сегодня".
Читайте такжеУлицам Киева возвращают исторические названия в честь православных праздников
"Историческое название этой улицы известно с 1869 года благодаря Кирилловскому монастырю, к которому она ведет",– отметил Павел Бригинец.
Депутат отметил, что соответствующий проект решения будет внесен в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний Киевсовета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter