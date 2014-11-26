Улице Фрунзе в Киеве вернут историческое название

19:22, 26 ноября 2014
Киев
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Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала проект решения о возвращении исторического названия улице Фрунзе. 

Фрунзе переименуют в Кририловскую / ru.wikipedia.org

По словам секретаря комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Павла Бригинца, теперь эта улица будет называться Кирилловская, передает "Сегодня".

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"Историческое название этой улицы известно с 1869 года благодаря Кирилловскому монастырю, к которому она ведет",– отметил Павел Бригинец.

Депутат отметил, что соответствующий проект решения будет внесен в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний Киевсовета.

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