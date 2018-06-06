Киевсовет требует от «Нафтогаза» вернуть горячую воду киевлянам, угрожая отрезать офис НАК от коммуникаций

Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

«Сейчас мы ищем пути урегулирования ситуации с НАК «Нафтогаз Украины», которая отказывается заключать договор на поставку энергоносителей столицы. Вчера мы официально пригласили руководителя НАК на пленарное заседание. Мы хотим услышать, почему киевляне сегодня без горячей воды и как видят решение этой патовой ситуации в «Нафтогазе». Если руководство компании откажется прийти, мы будем действовать радикально», – отметил Владимир Прокопив, передает пресс-служба КГГА.

Если до 1 августа соглашение на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», которое теперь должно обеспечивать горожан теплом и горячей водой, не будет заключен, часть домов столицы может остаться без света. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Сейчас без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для престарелых, интернаты.

«Сегодня киевлян заставляют заплатить более миллиарда гривен чужих долгов. Для города это 15 новых детских садов, которые можно построить с «нуля». Мы можем за эти средства обеспечить местами в дошкольных учебных заведениях в среднем 4 тысячи маленьких киевлян, и тем самым полностью нивелировать очередь в детсады, которая существует сегодня. По-сути, «Нафтогаз» взял в заложники киевлян, шантажируя несуществующими финансовыми обязательствами», – отметил председатель фракции «Солидарность» в Киевсовете Андрей Странников.

Он также отметил, что киевлян заставляют уплатить сумму пени и штрафов, которое считается исключительно за компанией, которая ранее оказывала услуги по обеспечению тепла – «Киевэнерго». И к новосозданного КП «Киевтеплоэнерго» не имеет никакого отношения.

«Столица предложила решить этот вопрос в суде, который должен поставить точку и дать четкое трактование закона. Но до этого коммунальное «Киевтеплоэнерго» должен получать газ, а киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами. Также сегодня мы получили выводы международных консалтинговых структур, которые подтверждают позицию нашей общины», – отметил народный депутат Украины, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Вопрос будут решать также и на государственном уровне. Депутаты Верховной Рады Украины уже обратились в Антимонопольный комитет, премьер-министра и председателя парламента.