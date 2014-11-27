В КГГА заявили, что проезд в метро должен стоить 15 гривень

В Киевской городской государственной администрации считают 15 грн экономически обоснованным тарифом на проезд в метро.

Об этом на круглом столе в Американской торговой палате сообщил заместитель Киевского городского головы Игорь Никонов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Экономически обоснованный тариф на метрополитен, я думаю, гривен 15. Но, конечно, никто на это не пойдет. Мы планируем, что разовая поездка будет стоить около 4 гривен, безусловно с дисконтами по предоплате", - рассказал Никонов.

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Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко прогнозирует повышение цены на проезд в метро в начале 2015 г.