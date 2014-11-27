Возле Рады продолжаются немногочисленные митинги

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания парламента на Площади Конституции собралось около 200 митингующих, среди которых представители так называемой “Кредитного майдана”, которые требуют принять решение относительно выплат валютных кредитов по старому курсу гривни.

Читайте такжеСегодня Порошенко предложит кандидатуру Яценюка на должность премьера – ЛуценкоТакже возле ВР находятся несколько человек с флагами Народного Руха Украины и несколько автомобилей активистов Автомайдана.