Киевсовет планирует выделить более 700 тысяч гривень на новый проект укрепления Почтовой площади

На данный момент все и строительные, и археологические работы на Почтовой площади остановлены.

Киевский городской совет планирует выделить 732,4 тысячи гривен на разработку альтернативногопроекта укрепления конструкций на Почтовой площади.

Об этом «Большому Киеву» сообщила глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Виктория Муха.

Отметим, на заседании Киевсовета в четверг, 7 июня, обсуждался проект создания археологического музея на Почтовой площади.

«У нас нет разногласий (со всеми фракциями Киевсовета, – ред.) относительно важности сохранения археологических находок и их музеификации. И есть четкий план, которому мы следуем. Наработки нашей комиссии в первую очередь касаются того, как сохранить существующие находки, а также те, которые еще найдут при раскопках. Кроме того мы предлагаем укрепить временные конструкции, поскольку они угрожают жизни людей, которые тут работают. Это сейчас крайне важно, поскольку на данный момент там сложилась сложная ситуация: в районе Почтовой площади есть грунтовые воды, вибрация от движения поездов метрополитена, опять же близость Днепра также является риском для проведения по соседству, такого типа работ», – рассказала инициатор проекта создания музея.

По слова депутата, на данный момент существуют выводы специалистов – без укрепления грунтов, проводить работы на этом участке очень опасно. Также в проекте решения прописано выделение 732,4 тысяч гривен для разработки проекта укрепления конструкций на Почтовой площади для дальнейших археологических раскопок.

«Мы просто не можем двигаться дальше, поскольку рискуем не только историческим наследием, но и жизнями людей. Потому мы предложили создать коммунальное предприятие «Центр консервации археологических находок». Такое же предложение, только на государственном уровне, от города озвучивал заместитель председателя КГГА Алексей Резников на парламентских слушаниях на тему сохранения археологических находок. Об этой позиции знают и поддерживают в Институте археологии. Кроме того, с нами солидарны все международные специалисты, к которым мы обращались. Эти эксперты приезжали в Киев и были на месте раскопок», – подчеркнула глава комиссии Киевсовета по культуре и туризму.

По ее словам, на данный момент все и строительные, и археологические работы на объекте остановлены.

«Наш главный тезис – решение и концепцию должны разработать не депутаты, а профильные специалисты. В первую очередь над проектом должны работать археологи и музейщики. И только они могут дать финальное заключение», –заключила Виктория Муха.