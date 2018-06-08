Развязку на Шулявке за 600 миллионов будет строить помощник нардепа Микитася

Победитель тендера – «Северноукраинский строительный альянс» – получит почти 600 миллионов гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

Победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО «Северноукраинский строительный альянс», которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Как сообщают «Схемы», тендер на «реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетмана» провело коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», победитель был объявлен 7 июня.

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Среди четырех участников, подавших заявки, к аукциону были допущены две компании. Предложения ООО «Мостостроительное Предприятие «Мостострой» тендерный комитет отклонил за несоответствие документации тендерным требованиям. ООО «АЛЬТИС СПЕЦБУД» также не была допущена к аукциону якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточного количества.

К аукциону были допущены две фирмы ООО «СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС» и ООО «Северноукраинский строительный альянс».

Победитель тендера – «Північноукраїнський строительный альянс» – получит почти 600 миллионов гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

Как выяснили «Схемы», эта фирма существует с 2007 года. Единственным владельцем компании с уставным фондом в 46 000 гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации «Укрбуд».

Самый скандальный проект «Укрбуда» – жилой комплекс «Солнечная Ривьера» на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водозащитной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен быть парк. Против «Ривьеры» выступили и представители Украинской греко-католической церкви, потому что на стенах их храма, расположенного неподалеку от строительства, начали появляться трещины.

Заместители городского головы Киева признали: по крайней мере два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как «Солнечной Ривьеры», так и корпорации «Укрбуд».

В августе 2017 года «Схемы» зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Впрочем, Микитась не видит в этом факте конфликта интересов.

«Я же народный депутат, а не застройщик. О застройке не общаемся. А про социальные проекты мы общались. Мы подготовили один социальный проект. Не строительный. Памятник», – пояснил Микитась журналистам, которые встретили его возле Администрации президента в декабре 2017 года.

В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обвала моста являются пожары, которые произошли ранее возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда городской голова, аварийным мост признан не был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.