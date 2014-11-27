Во время столкновений перед концертом Ани Лорак в Киеве пострадали 4 милиционера (фото, видео)

Вчера в Киеве возле национального дворца искусств «Украина», где проходил концерт певицы Ани Лорак, во время столкновений пострадали 4 милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«Вчера в Киеве во время концерта украинской певицы Ани Лорак был инициирован конфликт группой агрессивно настроенной молодежи», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «группа лиц в количестве около 100 человек устроили беспорядки у входа в центральный концертный зал «Украина», не давали поклонникам певицы спокойно и беспрепятственно войти в помещение. В людей летели камни и яйца, молодчики травили их слезоточивым газом. Работники столичной милиции пытались прекратить противоправные действия агрессивных молодых людей и не допустить разрастания конфликта».

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«После мероприятий по охране общественного порядка вокруг дворца «Украина» к медикам за помощью обратились четверо милиционеров, которые получили различные повреждения. Сейчас трое из них находятся в больничном заведении с диагнозом – «отравление газом и химические ожоги дыхательных путей и слизистых оболочек глаз разной степени». Четвертый работник милиции получил травму ноги, сейчас он проходит медицинское обследование», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По информации СМИ, вчера от 100 до 300 человек пытались сорвать концерт певицы Ани Лорак во дворце "Украина" в Киеве. Агрессивные молодые люди встречали зрителей, которые прибыли на концерт, криками "Позор!". Также они сносили ограждения, которые установила милиция на подходах ко дворцу искусств.

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Ранее Ани Лорак уже переносила свои концерты из-за возможных провокаций, несмотря на возмущение активистов, артистка продолжает выступать в России.

Также в СМИ прошла информация о том, что возле дворца «Украина» пострадала журналистка одного из российских телеканалов. Сведения об этом внесены в Единый учет сообщений о преступлениях и правонарушениях и проверяются работниками правоохранительных органов в рамках уголовного производство, которое уже открыто.