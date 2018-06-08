В КП «Городской магазин» отчитались о стабильном увеличении прибыли

Так же сообщается, что недавно был презентован среднестатистический план развития предприятия, где пошагово прописаны цели и задачи «Городского магазина».

Прибыль коммунального предприятия «Городской магазин» увеличивается ежегодно – только за прошлый год прирост составил 2,3 млн гривен.

Об этом рассказал директор предприятия Андрей Андрущенко в интервью «Украинским новынам».

«За прошлый год КП «Городской магазин» получил прибыль в 16,9 миллионов гривен, что на 2,3 миллиона больше, чем в 2016 году. На этот год в финансовом плане прописана прибыль 17,5 миллионов, а на 2019 год – больше 19. Нам удалось увеличить минимальную заработную плату на предприятии в 2,3 раза – до 7788 гривен в месяц, а с июля поднимем ее до 9418 гривен. Это позволяет нам сохранить ценных специалистов. Средняя же зарплата сотрудников «Городской магазин» составляет 12226 гривен», – рассказал директор КП «Городской магазин».

По его словам, недавно был презентован среднестатистический план развития предприятия, где пошагово прописаны цели и задачи «Городского магазина».

«Основные пункты такие: реализация программы «Доступные продукты», внедрение карты размещения мест передвижной торговли, реконструкция помещения книжного магазина «Сяйво книги» и развитие на его основе одноименного интернет-магазина. Теперь подробнее. По программе «Доступные продукты» мы устанавливаем торговые палатки для продажи продукции по ценам товаропроизводителей. Постепенное увеличение таких торговых мест позволит нам удерживать цены на ярмарках Киева на минимально возможном уровне. Сейчас мы проводим анализ работы передвижной мелкорозничной торговли за 2015–2017 года, чтобы создать карту-схему размещения торговых мест. Эта карта будет в свободном доступе и легкой для использования. Любой желающий сможет получить полную информацию про объект. Узнать, например, номер, срок, сумму, на которую заключен договор, увидеть фото объекта», – отметил Андрей Андрущенко.

Также директор коммунального предприятия рассказал, как, по его мнению, чиновники должны бороться с коррупционными проявлениями.

«Первый шаг – это максимальная прозрачность и открытость. Например, мы стали сдавать в аренду торговые места через торги. С конца 2016 года уже проведено 7 сессий конкурсов. Торги прошли по 245 лотам за общую сумму 27,1 миллионов гривен, которая стала рекордной. Еще одни рекордом стала самая высокая цена лота от предпринимателя – 1,012 миллиона гривен. Отмечу, что ни одной жалобы от участников торгов не поступило. Это говорит об абсолютной прозрачности конкурсов. Считаю, что именно так нужно бороться с коррупционными проявлениями», – констатировал Андрей Валерьевич.

Напомним, в конце мая мэр Киева Виталий Кличко назначил Андрея Андрущенко директором коммунального предприятия «Городской магазин». До этого Андрей Валерьевич два года был исполняющим обязанности руководителя предприятия.