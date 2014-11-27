В Киеве сегодня «минировали» станцию метро, школу, почту и посольство Канады

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в частности, в 8 часов утра на спецлинию «102» поступило сообщение о закладке взрывчатки в общеобразовательной школе на Оболони.

По вызову срочно выехала следственно-оперативная группа районной милиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, участковые инспекторы милиции. «При обследовании помещения образовательного учреждения и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. Эвакуировано 5 человек», - говорится в сообщении.

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Позже, в начале 12-го часа дня, в столичную милицию позвонил аноним и сообщил, что «заминирована» станция метро «Кловская». Далее аналогичные сообщения операторы службы «102» приняли относительно отделения «Укрпочты» в Днепровском районе Киева и посольства Канады (Шевченковский район).

Сейчас правоохранители обследуют названые псевдоминером объекты на предмет обнаружения взрывных устройств, отметили в ОСО.

Начат комплекс мероприятий, направленных на установление лица, предоставившего ложную информацию.