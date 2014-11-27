В декабре киевляне узнают новую стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра столицы.

“До нового года, в декабре, мы сделаем презентацию, где обоснованно объясним, почему мы вынуждены поднять цены, насколько они будут повышены и что будем делать, чтобы незащищенные слои населения минимально ощутили это повышение”, - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам.

Он снова отметил, что много лет стоимость проезда в общественном транспорте Киева не повышалась, в то же время существенно выросли цены на энергоносители. “В стране инфляция, у нас большая задолженность, ведь Кабмин не выделяет средств на компенсацию льготного проезда. Мы вынуждены поднимать цену, чтобы метро и наземный общественный транспорт в столице не остановились”, - заявил Кличко.

Читайте такжеВ КГГА заявили, что проезд в метро должен стоить 15 гривен

Как сообщал УНИАН, ранее Кличко гарантировал проведение публичного обсуждения вопроса о новых тарифах на проезд в городском пассажирском транспорте.

На днях первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов сказал, что новый тариф на проезд, в частности, в Киевском метрополитене не будет больше 4 грн.

По словам первого заместителя председателя КГГА, новая стоимость проезда может быть введена не ранее февраля следующего года.