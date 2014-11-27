Кличко назначил советника по вопросам развития велоинфраструктуры столицы

Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, соответствующее распоряжение мэр подписал 26 ноября.

Семенова является координатором по национальной работе Ассоциации велосипедистов Киева и проекта «Украинский информационный центр велотранспорта».

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Отмечается также, что при активном сотрудничестве Департамента с Ассоциацией велосипедистов Киева, а также специалистов-транспортников Немецкого общества международного сотрудничества в Украине (GIZ), продолжается работа над внедрением основных направлений развития велоинфраструктуры в Киеве.

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На прошлой неделе в Департаменте состоялось публичное обсуждение общих подходов к созданию велосипедной сети в Киеве и конкретных приоритетных маршрутов, которые планируется обустроить в ближайшей перспективе. К обсуждению присоединились представители общественных организаций, которые занимаются транспортными проблемами и развитием велодвижения в Украине, профильные эксперты и велосипедисты.