В Киеве открыли отдельную полосу общественного транспорта для Троещины

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, полоса развернутая в пределах участка дороги от перекрестка ул. Московского с улицей Лайоша Гавро до Керченской площади.

Движение по автодорогам организовано таким образом с целью улучшения транспортного обслуживания жилого массива Троещина и повышения эффективности работы наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Чтобы привлечь внимание водителей к нововведению, кроме дорожных знаков, которые информируют о полосу для общественного транспорта, профильное предприятие разместило на электроопорах дополнительные информационные постеры.

«Троещина - это один из наиболее густонаселенных районов Киева, поэтому для нас важно организовать перевозку пассажиров из этого микрорайона на правый берег утром и обратно вечером максимально быстро и комфортно. Для этого мы внедрили обособленную полосу. По нашим подсчетам, когда общественный транспорт будет использовать выделенную полосу, время пассажиров в пути сократится на 15-20%», - отметил генеральный директор КП «Киевпасстранс» Сергей Майзель.

Читайте такжеКличко: Запуск Подольского моста будет способствовать сообщению Троещины с центром городаВ КГГА информируют, что в 2015 году планируется внесение комплексных изменений в схемы организации дорожного движения в районе транспортной развязки проспект Московский - проспект Оболонский и продолжение обособленной полосы для движения общественного транспорта от улицы Лайоша Гавро улице Е.Телиги до Индустриального путепровода.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 г. директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов на расширенном заседании коллегии КГГА сообщил о планах в 2014 году создать на семи улицах отдельные полосы движения для общественного пассажирского транспорта.

Он напомнил, что отдельные полосы для общественного транспорта уже введены на улицах Саксаганского, Жилянской, Горького, Красноармейская.

“В следующем году вводятся: на Героев Сталинграда и бульваре Перова, проспекте Маяковского, Братиславской, проспектах Правды, Краснозвездном, Чоколовском бульваре”, - сказал Водовозов.

В то же время он заявил о низкой эффективности использования таких отдельных полос за многочисленные нарушения водителями правил дорожного движения в части остановки, стоянки транспорта.

В связи с этим Водовозов выразил сожаление, что в городе до сих пор не возобновлена работа эвакуаторов, которые бы убирали припаркованные с нарушением правил автомобили с полос общественного транспорта.

В августе этого года советник городского головы по вопросам транспорта Александр Кава сообщил, что полоса общественного транспорта, соединяющий жилой массив Троещина с станцией метро «Петровка», будет работать только в пиковые часы. «В направлении метро «Петровка» - с 07.00 до 10.00, а в направлении жилого массива Троещина - с 17.00 до 20.00», - пояснил Кофе.