В Киеве собираются отменить бесплатные обеды для младшей школы

За обеды малышей придется платить около 250 гривен в месяц, а бесплатное питание предлагают оставить только для малообеспеченных, сообщает Сегодня.

В 1-4 классах столичных школ учится больше 100 тысяч детей. Все они питаются бесплатно. На одного ребенка предусмотрена сумма 7 гривень в день.

Тем временем власти рассматривают предложение об отмене бесплатного питания для учеников начальных классов. В этом году на них в бюджете Киева было заложено 304 млн грн, но поставщикам еды уже задолжали 42 млн грн.

"Уже сейчас обеспечение питанием в школах не соответсвует нормам. Составить полноценное меню с необходимым количеством питательных веществ, витаминов за 7,5 грн невозможно. Продукты сильно подорожали — на 60-90%. А сумма, которую выделяет город на питание, не изменилась. То есть за эти деньги можно сейчас купить в два раза меньше продуктов, чем раньше. Если мы сохраняем бесплатное питание, мы не сможем обеспечить его качество", — объясняет замглавы КГГА по вопросам гуманитарной политики Анна Старостенко.

Эксперты говорят, что обед одного школьника должен стоить как минимум 12 гривен. То есть за месяц — чуть более 250 грн.

Директор Ассоциации руководителей столичных школ Юрий Шукевич уверен, что большинство родителей (70%) имеют возможность платить за обеды или давать ребенку еду с собой.

"Каким может быть обед, который стоит всего 7 грн? Денег на питание не хватает. В бюджете следующего года их тоже не будет больше. Поэтому от бесплатного питания придется отказываться. Речь идет не просто о том, чтобы забрать, а чтобы перенаправить эти деньги на нужды, без которых школа не может обойтись: тепло, свет, вода, канцелярия, моющие средства… Сейчас за это родителям приходится платить из своего кармана. Организовывать бесплатное питание нужно только для детей из малообеспеченных семей — по линии управления соцполитики выделять таким семьям дотации на питание", — говорит он.